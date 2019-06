Heimatrausch direkt am See

Das Outdoorfestival ist umgezogen - vor 51 Minuten

ABSBERG - Das Heimatrausch-Festival ist umgezogen. Und zwar von Pappenheim an den See. Parallel zur Eröffnung der neuen Wakeboardanlage zeigt jetzt auch der Heimatrausch, was die Outdoorszene in der Region so alles kann. Das Prinzip ist dabei gleich geblieben. Wer mitmachen will, kauft sich ein Ticket für einen Tag oder das Wochenende und kann damit einen ganzen Strauß an Outdoor-Aktivitäten ausprobieren.

Heimatrausch direkt am See © Sarah Hoffmann



Man kann an einer Zip-Line über den See fliegen, man kann Wakeboard-Fahren ausprobieren, SUPen, mit einer Galeere über den See rudern, Segeln, im Abenteuerwald klettern, Tauchen, Kanufahren, Bogenschießen, Skiken, Mountainbike-Fahren …

Das Angebot ist brutal groß. Klar, mit dem See und seinen Freizeitanlagen rundherum gibt es noch mehr Optionen, ein spannendes Programm zu zimmern. Die Teilnehmer buchen sich in Aktivitätsfenstern ein und beschäftigen sich dann einen Vor- oder Nachmittag mit einem der genannten Themen.

Die Idee eines Outdoorfestivals ist einigermaßen neu. Die Macher um Robert Rieger und Sebastian Kursawe begannen damit in Pappenheim rund um den Klettergarten und erarbeiteten sich bei den mittlerweile drei Auflagen in der Altmühlstadt eine treue und wachsende Fangemeinde. Mit dem Sprung an den See könnte nun auch der nächste Schritt gelingen. Hier hat sich in den vergangenen Jahren viel getan und eine bunte Outdoorwelt ist um die Gewässer herum entstanden.

Das Areal rund um die neue Wakeboardanlage bietet zudem mit der angeschlossenen Campingwiese ordentlich Potenzial für echtes Festival-Feeling. Und die Umgebung mitten in der Natur zwischen dem Brombachsee und dem hügeligen Hinterland ist perfekt für die verschiedensten Outdooraktivitäten. Da steht einem Wochenende unter freiem Himmel eigentlich nichts mehr entgegen. Übrigens gerne mit der ganzen Familie, denn neben den Outdoor-Begeisterten hat sich der Heimatrausch auch die Familienfreundlichkeit groß auf die Fahnen geschrieben. In jedem Fall eine feine Sache.

Samstag, 13. Juli, Sonntag, 14. Juli, ganztags, Wakepark, Absberg

Jan Stephan Carpe diem