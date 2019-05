Heimspiel-Festival: Bausa, Joris und Dicht & Ergreifend kommen nach Weißenburg

Kurzbeschreibung: Das Heimspiel lockt seit 2011 ins Bergwaldtheater nach Weißenburg. Eine der eindrucksvollsten Naturbühnen Süddeutschlands, die das Heimspiel erst so einmalig macht. Zwischen Felsen und Bäumen wird hier auf zwei Bühnen und zwei Ebenen gefeiert. Es kommen Popstars, Indie-Schönheiten, Hip-Hop-Helden und aufregende Newcomer. Ein Tag im Wald mit der aufregendsten Musik, die die Republik gerade so zu bieten hat. Hier spielten Annenmaykantereit, als sie noch keiner kannte, hier kam Max Giesinger, als er gerade dabei war, Popstar zu werden, hier trat Fiva auf, bevor sie große Hallen füllte. Und das Schönste daran: das Heimspiel verbindet die Generationen. Hier feiern Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene ganz selbstverständlich nebeneinander und sorgen so gemeinsam für das perfekte Heimspiel-Feeling.

Kultur, Events, Veranstaltungen … Was sich in Altmühlfranken tut, das lest Ihr bei uns. Carpe diem ist das Kulturmagazin für Altmühlfranken. Gut, das ist zugegebenermaßen nicht so schwer, weil es auch das einzige ist, aber was soll’s … Wir haben Freude daran, uns um die Szene vor Ort zu kümmern. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass hier verblüffend viel geboten ist. Kann schon sein, dass hier das flache Land ist, aber kulturelle Provinz ist irgendwie auch anders. In jedem Fall gibt es erheblich mehr spannende Veranstaltungen, als man sich anschauen kann. Mit Reportagen, Rezensionen, Interviews und Hintergründen wollen wir Euch einen Überblick geben. Wo kann man hin, wo muss man hin und was sollte man sich lieber sparen. Das lest Ihr bei uns: alle drei Monate in der Printausgabe und stets aktuell hier im Netz.



