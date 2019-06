Kerniges Fest, tolle Kulisse

ELLINGEN - Die Ellinger Fürst Carl Brauerei bleibt feierfreudig. Neben allerlei kleinen Veranstaltungsreihen, dem großen Gutsfest oder der Neueröffnung des See-Bräu in Ramsberg bleibt man auch seinem Bierfest in Ellingen treu. Das ist schön, weil es eine rundum nette Veranstaltung ist. Das liegt nicht zuletzt am großartigen Ambiente. Zwischen Barockresidenz und historischer Brauerei lässt sich unter mächtigen Kastanienbäumen einfach gut feiern. Ein bisschen Bayern wie aus dem Bilderbuch ist das.

Damit es aber nicht nur um Barock und Bier geht, hat Fürst Carl der Veranstaltung auch noch ein solides Programm spendiert. Am Freitag spielen um 18 Uhr die Soulbreakers mit Diana auf. Am Samstag steigt um 18 Uhr Jump5 auf die Bühne, und am Sonntag bestreitet die Deutschordenskapelle der Stadt eine Art musikalischen Frühschoppen. Am Montag steht dann der Tag der Betriebe auf dem Festplan, an dem die Gambrout Blouser aufspielen.

Außerdem werden wieder jede Menge an verschiedenen Craft-Bier-Sorten aus nah und fern zu verkosten sein und natürlich auch die Getränke, die man selbst so im hauseigenen Ellinger Bierkessel zusammenbraut.

Freitag, 5. Juli bis Montag, 8. Juli, Schloss Ellingen

Jan Stephan Carpe diem