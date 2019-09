Lernen von Compostela

PAPPENHEIM - Der Pappenheimer Kunst- und Kulturverein will mit der Vortragsreihe „Vitalisierung der Provinz“ einen Akzent für eine städtebauliche Diskussion in der Region setzen. Eingeladen hat man sich beim dritten Vortrag im Rahmen der Reihe einen Hochkaräter. Der spanische Architekt Ángel Panero wird sprechen. Jener Mann, der fast 20 Jahre in Santiago de Compostela für die Stadtentwicklung zuständig war, sechs Jahre davon als Chef der mehrfach preisgekrönten städtischen Planungsgesellschaft.

Santiago de Compostela © Yearofthedragon/wikipedia



Santiago de Compostela Foto: Yearofthedragon/wikipedia



Panero gilt international als Koryphäe auf seinem Gebiet. In Pappenheim wird er erzählen, wie es in Compostela gelang, den alten Stadtkern zu revitalisieren, aber auch das ländliche Umland zu stärken. Dafür hat die städtische Planungsgesellschaft viele internationale Preise erhalten, von der Europäischen Union bis zu den Vereinten Nationen. Panero selbst ist heute als selbstständiger Architekt tätig und als Berater für die Unesco für Mexiko zuständig.

Wie in vielen Ländern Europas leidet der ländliche Raum in Spanien an Abwanderung, fehlender Infrastruktur und mangelnder Wertschätzung seiner Lebensqualität. Diese Entwicklung wurde in der Region Santiago schon früh erkannt und man hat Gegenmaßnahmen ergriffen. „Der Vortrag zeigt und erklärt an Beispielen, wie die Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum in Einklang mit den Bewohnern, den wirtschaftlichen Voraussetzungen, der Denkmalpflege und Ökologie erreicht werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sicherlich einer der beachtlichsten Gäste, die man seit Längerem vor Ort hatte.

Freitag, 27. September, 19 Uhr, Europäisches Haus, Pappenheim

Jan Stephan Carpe diem