Nächste Carpe diem-Ausgabe: Kulturtermine melden

Bis 28. Juni Material schicken – Ausgabe von August bis Oktober - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Am Samstag, 3. August, erscheint die nächste Ausgabe unseres Kulturmagazins Carpe diem. Alle Veranstalter, Vereine, Bühnen und anderen Organisationen sind aufgerufen, ihre kulturellen Termine sowie redaktionelles Material bis zum 28. Juni an die Redaktion zu schicken. Die neue Ausgabe von Carpe diem umfasst die Monate August, September und Oktober.

Neben großen Events, freuen wir uns bei Carpe diem, aber auch über die kleinen, feinen, selbstgemachten Veranstaltungen im gesamten Verbreitungsgebiet unseres Magazins.

Deshalb sind alle aufgerufen, ihre Termine sowie redaktionelles Material an die Redaktion zu schicken. Die reinen Veranstaltungstermine sollten schnellstmöglich per Mail an termine@weissenburger-tagblatt.com geschickt werden. Das redaktionelle Material muss bis spätestens 28. Juni an der Adresse cd@weissenburger-tagblatt.com eingehen.

Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe ist der 7. Juli. Bei Interesse an einer Anzeige stehen Claudia Lensing (Tel. 0 91 41 / 85 90 28, lensing@weissenburger-tagblatt. com) sowie Klaus Katheder

(Tel. 0 91 41 /85 90 34, kk@weissenburger-tagblatt.com) für Beratungen zur Verfügung.

Carpe diem hat eine Auflage von 25000 Exemplaren und wird über die drei Lokalzeitungen Weißenburger Tagblatt, Treuchtlinger Kurier sowie Altmühl-Bote als Beilage ausgeliefert. Außerdem liegen an zahlreichen Stellen des öffent­lichen Lebens Exemplare aus.

Es gibt für Veranstalter, Bands, Kapellen, Vereine, Kulturbühnen oder Wirtshäuser auch die Möglichkeit, sich in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen zu lassen. Über den informieren wir in regelmäßigen Abständen über die Fristen für die Einsendung von Terminen und Veranstaltungen. Wer aufgenommen werden will, schickt eine Mail an cd@weissenburger-tagblatt.com mit dem Betreff „Aufnahme in Verteiler Carpe diem“.

Jan Stephan Carpe diem