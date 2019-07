Neue "Carpe diem"-Ausgabe erscheint am Wochenende

WEISSENBURG - Der ganz große Trubel ist jetzt erst mal vorbei. Klar, die beiden Kirchweihen in Weißenburg und Gunzenhausen …

Die Römer kommen! Foto: PR



Aber es gibt jetzt nicht mehr jedes Wochenende zehn Großveranstaltungen, aus denen man wählen müsste. Das ist auch ganz erholsam. Mit dem August und der Ferienzeit wird das Tempo etwas gemäßigter und man hat wieder mehr Zeit für die kleineren Dinge. Dazu zählen auch die kleineren Veranstaltungen mit nicht ganz so großen Namen oder mit Themen abseits des Mainstreams.

Wie die Natur unterliegt auch die Kultur in der Region gewissen jahreszeitlichen Rhythmen. Wenn etwa langsam die Zeit ist, um in den altmühlfränkischen Wäldern in die Pilze zu gehen, dann sprießen in der Region auch die literarischen Lesungen wieder. So zu beobachten in dieser Ausgabe. Man darf sich auf die charmante, höchst talentierte und ziemlich prominente Österreicherin Vea Kaiser freuen, die nach Gunzenhausen kommt. In Weißenburg gastiert derweile mit Erik Fosnes Hansen einer der großen Namen der norwegischen Literatur als Vorgeschmack auf die Buchmesse. Dazu gibt es Kindheitserinnerungen von Matthias Egersdörfer und eine Thriller-Lesung mit Timo Leibig.

Ein letztes Aufbegehren des Sommers stellt das Sommer-Open-Air in Pleinfeld dar. Mit den Strumbellas kommt eine international gefeierte Band, die für sonnigen Folk-Pop zum Gernhaben steht. Gespannt darf man sein, wie sich das Sommerrodelbahn-Areal als Konzertgelände so macht.

Außerdem kommt diese Saison das Kabarett mal so richtig in die Gänge. Und zwar vor allem in der Luna Bühne in Weißenburg, die den talentierten Nachwuchs auf die Bretter bringt, und in der Alten Schule in Solnhofen, die in den nächsten Wochen vor allem alte, arrivierte Bekannte auf hohem Niveau zu bieten hat.

Am beginnenden Ende dieses Sommers wünschen wir Ihnen wieder Tage, die Sie so nutzen, wie Sie sich das wünschen. Ganz so, wie es unser Hefttitel empfiehlt.

Hinweis: Die neue Carpe diem-Ausgabe liegt am Samstag, 3. August, dem Weißenburger Tagblatt, Treuchtlinger Kurier und dem Altmühl-Boten bei.

Jan Stephan