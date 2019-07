Oldies und eine Abkühlung

ENDERNDORF - Der Bob-Dylan-Vergleich ist in der Welt der Musik gefürchtet. Jeder Klampfenträger mit schräger Stimme wurde irgendwann von irgendwem schon mal als der Bob Dylan des nordsüdostwestlichen hinteren Harzvorlandes gefeiert.

Lieder am See mit prominenten Gästen Foto: Günther Distler



Aber: Bei Wolfgang Niedecken ist der Vergleich angebracht. Der Kölner Musiker, der BAP groß machte, sieht sich nicht nur der Dylan’schen Tradition des Geschichten-Erzählens verbunden, er ist auch selbst zur Ikone geworden. Ein Musiker, der über Jahrzehnte etwas zu sagen hatte, der sich treu und doch stets relevant blieb. Ohne Frage einer der ganz Großen der deutschen Musikszene.

In die Region kommt er mit Wolfgang Niedeckens BAP zu einem seiner letzten Livekonzerte vor einer längeren Pause. Und zwar zu Lieder am See, wo er 2011 bei der Premiere dieses Festivals auf der Bühne stand. Inzwischen hat sich das Festival aufs Beste etabliert und ist zu einem der Termine geworden, den sich Freunde des Classic Rocks deutschlandweit in den Kalender eintragen.

Am See treffen sich dann die, die in den 70er- und 80er-Jahren unterwegs waren und jetzt die Bands ihrer Jugend wiedersehen wollen. Das sorgt für ein nette Atmosphäre, die ein bisschen an ein Klassentreffen erinnert. Auch das Gelände ist besonders: Wo kann man schon zwischen den Auftritten eine Runde schwimmen gehen?

Neben BAP gibt es in diesem Jahr die erfolgreichste Schweizer Band aller Zeiten zu hören, die Hardrocker von Gotthard, denen das Kunststück gelang, mit jedem ihrer Alben Platz eins der Schweizer Charts zu erreichen. Dazu kommt die britische Band 10cc, die für Welthits wie I’m not in Love oder Dreadlock Holiday verantwortlich ist, die heute noch auf dem ganzen Globus in Oldiesendern hoch- und runterlaufen.

Mit Fischer-Z wurde der prominenteste Vertreter des New Wave an den Strand geholt. Die Band um den Sänger, Gitarristen und Dichter John Watts hat bis dato 19 Alben veröffentlicht und rund 3000 Konzerte gespielt. Verglichen wurden sie immer wieder mit den legendären The Police. Das Programm komplettieren die Rock- & Funkband Mother’s Finest, die schon mit allen Größen des Rock auf der Bühne standen.

Lieder am See: Samstag, 3. August, 13 Uhr, Strandbad, Enderndorf

