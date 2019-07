Rodelbahn wird Konzertlocation

Die Starband Strumbellas spielen ins Grüne hinein - vor 48 Minuten

PLEINFELD - „Unser Traum war es immer, coole, kanadische Kleinstadt-Musik zu machen, mit viel Spaß und einem poppigen Gefühl“, sagt Strumbellas-Sänger Simon Ward. Und besser hätte man das selbst kaum formulieren können. Das Sextett macht warmen, sonnigen gutherzigen Folk-Pop zum Liebhaben und Mitsingen. Und mit ein bisschen gutem Willen kann man dazu sogar noch herrlich tanzen.

The Strumbellas © Matt Barnes



Dass eine solche internationale Starband nun nach Pleinfeld kommt, ist dann doch ein Paukenschlag. Eingeladen hat sie die Ellinger Fürst Carl Schlossbrauerei, die damit auch die Sommerrodelbahn samt neuem Gastro-Bau Rodel INN noch etwas prominenter ins Licht der Öffentlichkeit rücken will. Eine Art Testballon der spektakulären Art auf jeden Fall.

„Der bärtige Leadsänger Simon Ward gleicht nicht nur äußerlich dem archetypischen Folk-Waldschrat, er reißt sich auch zu bluesigem Countryfolk genauso das Herz aus der Bluse wie zu aktivierendem Hymnenpop“, urteilt das Online-Magazine laut.de in Sachen Strumbellas und meint das sehr lobend. Was in diesem Fall etwas heißen will, weil man auch schon ein paar Folk-Schraten übel verrissen hat. Aber die Strumbellas hat man gern, was nicht nur für das Fachmagazin, sondern irgendwie auch für den Rest der Welt gilt.

Ihre kanadische Kleinstadt – Lindsay, etwa Weißenburg-groß in der Provinz Ontario – haben sie zwar verlassen und sich in die Metropole Toronto verlegt, das liebenswerte Nachbarschaftliche ist ihnen bei diesem Umzug dabei aber nicht abhandengekommen. Und 2015 wurde ihre nette Art dann auch mit einem internationalen Erfolg belohnt. Mit ihrem Song Spirit gelang ihnen der Sprung in die USA, aber auch über den großen Teich in die Charts von Deutschland, Italien und der Schweiz. Nicht schlecht für eine Band aus dem kanadischen Weißenburg.

Nun sind sie mit ihrem neuen Album „Rattlesnake“ unterwegs und haben vor ihrer kleinen Deutschland-Tournee im Herbst, die sie auch nach Nürnberg führt, Zeit für einen Abstecher nach Pleinfeld und in die Schweiz gefunden. Ein Umstand, der beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass sie vorher in Calgary und nachher in Nashville spielen. Eine Reihung, in der Pleinfeld auch noch nicht so oft vorgekommen ist.

Als Vorband gesellen sich die Indie-Pop-Freunde von Me & Reas aus Nürnberg zu den Kanadiern, was musikalisch ohne jeden Zweifel bestens passt. Und hintenraus sorgen dann die Elektro-Profis von Seelektronisch für die Aftershow-Party. Spannend wird in jedem Fall die Location sein. Die Bühne soll neben dem Rodel INN mit Blick zum Minigolfplatz in die Natur stehen.

Ein Konzert mitten im Grünen, zwischen Wiese, Wald und Minigolfplatz. In jedem Fall ein interessanter Versuch, dem weitere folgen könnten. Denn: Mit dem Rodel INN hat die Ellinger Brauerei offenbar noch einiges mehr vor. Man darf also gespannt sein.

Freitag, 9. August, 18 Uhr, Fürst Carl Sommerrodelbahn, Pleinfeld

Jan Stephan Carpe diem