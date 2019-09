Rother feiern in Weißenburg

Kunstverein hat sich in die Schranne verliebt - vor 8 Minuten

WEISSENBURG - Seit 35 Jahren ist der Kunstverein Spectrum eine feste Institution für die Bildende Kunst im Landkreis Roth. Sein Jubiläum feiert er nun verblüffenderweise in Weißenburg. Das allerdings hat einen für Weißenburg schmeichelhaften Grund. „Die Schranne ist einfach ein sehr schönes Gebäude für eine Ausstellung, wirklich ein Vorzeigeobjekt. Vergleichbares gibt es hier in der Gegend nicht, erst recht nicht in der Größenordnung“, sagt Hans Schindler, der Vorsitzende des Kunstvereins Spectrum.

Richard Wagner - Verborgen



Richard Wagner - Verborgen



„Es ist vielleicht ein bisschen skurril, dass ein Künstlerverein aus dem Landkreis Roth sein Jubiläum in Weißenburg feiert“, lacht Schindler, „aber in Roth haben wir Probleme, geeignete Räumlichkeiten zu finden, und die Residenz in Hilpoltstein war nicht mehr frei.“ Und eigentlich passt der Ausstellungsort ja auch ganz gut, denn mit den Grenzen in der Kunst sollte man es ja ohnehin nicht so genau nehmen. „Wir wollen in Zukunft immer mal wieder auch in die angrenzenden Regionen gehen“, erklärte Schindler, der in Spalt wohnt.

Zur Jubiläumsschau werden 23 Künstler ausstellen. 19 davon aus dem Bereich der Malerei, vier werden Skulpturen präsentieren. Da es auch um die Geschichte des Kunstvereins ging, habe man bewusst keine Einschränkungen bei Thema oder Alter der Kunstwerke gesetzt. „Normalerweise wollen wir nur Neues zeigen, aber in diesem Fall soll ja auch eine Entwicklung nachvollziehbar werden.“ Es werde auf jeden Fall eine bunte, vielfältige Ausstellung, ist sich der Spectrum-Vorsitzende sicher.

VERNISSAGE: Freitag, 6. September, 19 Uhr, Kunst-Schranne, Weißenburg; die Ausstellung dauert bis 22. September 2019.

Jan Stephan Carpe diem