Ende 2011 bekommt der Fall von Gustl Mollath erstmals durch die Nürnberger Nachrichten mediale Aufmerksamkeit . Zu diesem Zeitpunkt sitzt Ferdl. G, wie ihn die NN zum Schutz von Angehörigen nennen, seit fünf Jahren zwangsweise in verschiedenen psychiatrischen Krankenhäusern. Er soll in dem Wahn leben, Opfer des Bankensystems zu sein. Zudem habe er seine Frau verprügelt - hier kommt es aber zu keiner Verurteilung. Durch seine "Erkrankung" sei Mollath nicht schuldfähig. Seine Unterstützer vermuten einen Komplott der Nürnberger HypoVereinsbank und der Justiz hinter Mollaths Unterbringung. © dpa

