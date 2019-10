Die Mauer im Kopf: Ein persönlicher Rückblick auf das Wendejahr 1989

Erinnerungen an die ersten Fahrten in den Osten: Dunkle Wolken und enge Plattenbauten

NÜRNBERG - Selbst junge Westdeutsche, die die Teilung kaum mitbekommen haben, erlebten den Osten lange als fremdes Land. Eine von ihnen erinnert sich daran, wie ihr Vater Besuchern aus der DDR Spielzeug mitbrachte - und wie sich die Beziehung mit einem "Ossi" manchmal anfühlte, als sei sie mit einem Auslander zusammen.

Die Plattenbauten und verlassenen Fabrikgebäude in Ostdeutschland hinterließen bei der Autorin immer ein ungutes Gefühl, wenn sie mit ihrem Freund auf Heimatbesuch war.



Wenn ich an den Mauerfall zurückdenke, habe ich nicht die üblichen Bilder mit Menschen auf der Mauer im Kopf. Ich kann mich an die Fernsehaufnahmen nicht erinnern, weil ich mit sieben noch keine Nachrichten geguckt habe. Mir fällt da jedes Mal aber unser Familienausflug nach Bayreuth ein: Wir saßen zu fünft in der Eisdiele, und unser Vater machte uns ständig auf die vielen Trabis aufmerksam, die durch die Stadt fuhren.

Ich konnte damit nicht viel anfangen, wusste aber, dass es neben meinem Heimatland auch die DDR gab, in der deutschsprachige Menschen lebten. Unser Vater war manchmal dort und brachte Spielzeug mit. Die Puppe war nicht besonders schön im Vergleich zu den anderen, westdeutschen. Ich habe ihr damals die Haare geschnitten – jedes Mädchen will ja seine Friseurbegabung an Puppen oder Barbies austesten. Leider sah die DDR-Puppe mit ihrem Stoppelhaarschnitt noch hässlicher aus.

Wie mit einem Ausländer

Mit 21 machte ich dann meine nächste Ost-Erfahrung, bei der die Mauer auch immer wieder eine Rolle spielte – auch wenn ich nicht nachvollziehen konnte, warum man sich diese zurückwünschte. Mein damaliger Freund stellte sich als "Ossi" heraus, er lebte schon seit fast fünf Jahren in Nürnberg, aber es fühlte sich für mich trotzdem an, als wäre ich mit einem Ausländer zusammen. Da war eine Mauer in meinem Kopf.

Er sprach keinen Akzent, was mich positiv überraschte, denn der sächsische Dialekt klang damals in meinen Ohren fürchterlich. Da musste ich mich erst dran gewöhnen.

Auch daran, dass mein Freund kein Verhältnis zum Geld hatte. Da es in der DDR wenig gab, lernte er nach der Wende nicht, dass man sich nicht alles kaufen muss. Das brachte ich ihm als sparsame Tochter eines Bankers erst bei. Und auch der Besuch bei den Schwiegereltern war gewöhnungsbedürftig: einerseits wegen der Umgebung, andererseits wegen der Sprache.

Bei jeder Fahrt in den Osten hatten wir schlechtes Wetter. Dunkle Wolken verdeckten den Himmel und ließen die eh schon heruntergekommenen und verlassenen Fabrikgebäude und Wohnhäuser am Straßenrand noch düsterer wirken. Ich fühlte mich nicht wohl. Auch in der engen Plattenbauwohnung nicht mit dem dicken Teppichboden, den dunklen Holzmöbeln im Wohnzimmer und der Miniküche.

Modern sah Anfang der 2000er Jahre anders aus. Und dann war da das schlechte Gewissen, das ich während des Besuchs immer hatte: Die Erzählungen, dass in der DDR alles besser war und man sich bisweilen die Mauer zurückwünschte, schüchterten mich ein. Ich fühlte mich schuldig, nur weil ich aus dem Westen kam, den es zu der Zeit schon mehr als 15 Jahre nicht mehr gab.

Der Stiefvater hatte bis zur Wende einen guten Job, aber die Ausbildung wurde nicht anerkannt, und er musste fortan Schichtarbeit in der Fabrik leisten. Die Mutter verdiente wenig Geld als Pflegerin.

Ein Kampf gegen Vorurteile

Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeld nahm ich nur ungern an, ich wollte ihnen ja nichts wegnehmen, dachte ich mir immer. Ich kämpfte mit Vorurteilen gegenüber diesen Menschen, die es nur gut meinten und sehr herzlich zu mir waren – auch wenn ich manchmal kein Wort verstand, was beim Folgen der Gespräche wirklich anstrengend war. Vor allem wenn eine Frage an mich ging.

War sieben Jahre alt, als die Mauer fiel: Stefanie Goebel.



Mein Eindruck vom "dunklen Osten, in dem niemand leben möchte", hat sich während der fünfjährigen Beziehung zum Glück verändert: Die Reisen dorthin fühlten sich irgendwann nicht mehr wie ins Ausland an. Die Orte sahen moderner aus, und auch in den Köpfen der Menschen schrumpfte die Mauer – in meinem Kopf existiert sie heute nicht mehr. 30 Jahren Mauerfall sei Dank!

STEFANIE GOEBEL