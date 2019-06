Doreen macht beim KiKa-Dreamteam mit

13-Jährige aus Schwanstetten will in der Live-Show gewinnen und ihr könnt voten - vor 49 Minuten

SCHWANSTETTEN - Aus ganz Deutschland machen neun Mädchen und neun Jungen mit - aber gewinnen kann nur ein Dreamteam. Doreen aus Schwanstetten vertritt Franken.

Das sind die 18 Teilnehmer, die gerade bei der KiKa-Liveshow "Dreamteam" am Start sind. Doreen aus Schwanstetten haben wir rot eingekreist. © KiKa



Am Donnerstag (20. Juni) kannst du Doreen um 20.30 Uhr im Live-Chat auf kika-live.de kennenlernen, am Dienstag (25. Juni) ist sie in der Live-Show um 20 Uhr zu sehen und am Donnerstag ist das große Finale.

Doreen darf als einzige ihr Hobby vorstellen: Sie spielt nämlich richtig gut Querflöte und übt gerade eifrig ein Stück von Harry Potter ein. Was sonst in der Show auf sie zukommt, weiß sie nicht. Denn die Zuschauer (du also auch, wenn du willst) dürfen die Spiele im Internet aussuchen.

Doreen freut sich auf ihren Liveshow-Auftritt. © privat



"Warum sollen wir dir unsere Stimme geben?", haben wir Doreen am Telefon gefragt. Das ist ihre Antwort:

"Weil ich ehrlich und natürlich bin, fröhlich, aufgeweckt und hilfsbereit. Und weil ich aus Schwanstetten bin und Franken vertrete."

Das sind doch wirklich überzeugende Gründe. Viel Glück, Doreen!