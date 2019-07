Freizeit-Tipps: So kann die ganze Familie Nürnberg genießen

NÜRNBERG - Bardentreffen, Blaue Nacht, Trempelmarkt, verkaufsoffener Sonntag: Die Nürnberger Altstadt ist voller Menschen. Wer mit Kindern unterwegs ist, braucht zwischendurch einen Ort des Verschnaufens. Einen Ort, an dem man sich die Erwachsenen erholen und die Kinder austoben können. Oder auch einen Ort, an dem es kühl ist und an dem man etwas lernen kann.

Die Wöhrder Wiese lädt zum Pausieren ein. Foto: Stefanie Goebel



Pausieren und spielen:

Wöhrder Wiese mit Biergarten, Klettergarten und Erfahrungsfeld

Die Wöhrder Wiese ist Nürnbergs zentrale "grüne Lunge", auf der Sonnenanbeter, Spaziergänger, Inlineskater, Jogger und Fans von Ballspielen unterwegs sind. Auf der Nordseite befindet sich ein Kletterpark, auf dem sich Kinder austoben können. Daneben lädt von Mai bis Anfang September das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne zum Forschen und Tüfteln ein. Und im Biergarten, der in demselben Zeitraum geöffnet hat, kann man sich stärken und das gute Wetter genießen. Südlich der Wöhrder Wiese befindet sich auch ein Spielplatz für kleine Kinder.

Öffentliche Verkehrsmittel: U2/U3 Wöhrder Wiese und S-Bahn- oder Straßenbahn-Haltestelle Dürrenhof

Cramer-Klett-Park mit Spielplatz

Südlich des Rathenauplatzes befindet sich der kleine Cramer-Klett-Park. Hier treiben Nürnberger Sport, gehen mit ihren Hunden Gassi, und Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben.

Öffentliche Verkehrsmittel: U2/U3 und Straßenbahn 8 Rathenauplatz

Boot fahren auf dem Wöhrder See. Foto: Roland Fengler



Wöhrder See mit Badebucht, Bootsverleih und Wasserspielplatz

Die Pegnitz verbreitert sich östlich der Altstadt zum Wöhrder See, der in den vergangenen Jahren mit einer Badebucht, einem Steg, Stränden und einem Wasserspielplatz attraktiver gemacht wurde. Hier kann man baden, das gute Wetter genießen, am Seeufer flanieren oder mit dem Boot eine Runde über den See schippern. Im Bau ist auch eine Umweltstation, die Schülern und Erwachsenen wichtige Infos zum Lebensraum See geben soll.

Öffentliche Verkehrsmittel: S-Bahn- oder Straßenbahn-5-Haltestelle Dürrenhof, Straßenbahn 5 Tullnaupark

Spielen im Rosenaupark Foto: Eduard Weigert



Rosenaupark mit Kiosk

Südlich des Nürnberger Plärrers liegt der Rosenaupark mit Spielmöglichkeit und kleiner Gastronomie.

Öffentliche Verkehrsmittel: Verkehrsknotenpunkt Plärrer

Stadtpark mit Spielplatz und Straße der Kinderrechte

Der Stadtpark liegt nördlich der Altstadt und hält was Besonderes für Kinder bereit: Neben Grünflächen, See, Spielplatz und Gastronomie befindet sich dort die Straße der Kinderrechte. An neun Stationen lernen die Kinder spielerisch, welche ihre Rechte sind.

Öffentliche Verkehrsmittel: U2 Rennweg

Picknick auf der Hallerwiese

Westlich der Stadtmauer an der Pegnitz liegt die Hallerwiese, die unter Bäumen zum Picknicken einlädt. Versorgen kann man sich mit Speisen und Getränken beim Schnepperschütz, der sich quasi in der Mauer befindet.

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn 4 und 6 bis Hallertor

Parkourpark am Westtorzwinger

Auf der anderen Seite der Pegnitz, also südlich und innerhalb der Stadtmauer, hat die Stadt einen Parkourpark gebaut, der Sportbegeisterte zum "Herumturnen" einlädt.

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn 4 und 6 bis Hallertor

Spielplatz im Kontumazgarten

Für Familien mit kleinen Kindern ist in dieser Ecke der Stadt auch etwas geboten: der große bunte Spielplatz im Kontumazgarten westlich des Hallertors an der Südseite der Pegnitz.

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn 4 und 6 bis Hallertor

In der fahrerlosen U-Bahn. Foto: Daniel Karmann/dpa



Verweilen und entdecken:

Unterwegs mit den fahrerlosen U-Bahnen U2 und U3

Gibt es was Spannenderes als mit einer U-Bahn ohne Fahrer zu fahren? Wer sowieso mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, kann durch Nürnbergs Untergrund fahren - und zwar am besten ganz vorne im Zug, wo sonst der Fahrer sitzt. Hier kann man müde Beine ausruhen lassen und die Kühle der U-Bahn-Schächte genießen.

Die U2 und U3 fahren zum Beispiel am Hauptbahnhof und am Plärrer.

Wasserlauf am Kornmarkt

Der Platz vor dem Germanischen Nationalmuseum besticht zwar nicht durch Grünflächen, aber dafür gibt es einen Wasserlauf und Sitzmöglichkeiten unweit der Fußgängerzone. Am Kornmarkt drehen auch Skater gerne ihre Runden.

Öffentliche Verkehrsmittel: U2/U3 Opernhaus oder U1 Lorenzkirche

Ehekarussell beim Weißen Turm. Foto: Dieter Wegener



Ehekarussell am Weißen Turm

Das Ehekarussell an der U-Bahn-Station Weißer Turm ist ein Brunnen, der die Stationen einer Ehe darstellt - von der ersten Verliebtheit bis zum bitteren Ende. Die Figuren wirken zwar zum Teil etwas gruselig, aber es gibt einiges zu entdecken. Zudem kann man sich mit dem Wasser ein bisschen abkühlen. Ein paar Bänke zum Verweilen stehen an den Bäumen in der Fußgängerzone.

Öffentliche Verkehrsmittel: U1 Weißer Turm

Russisch Kegeln kann man im Außenspielbereich des Spielzeugmuseums. Foto: Günter Distler



Spielplatz beim Spielzeugmuseum

Im Spielzeugmuseum in der Karlstraße 13-15 (in der Nähe des Hauptmarkts) kann man nicht nur Spielsachen anschauen, sondern auch spielen! Zum Beispiel im 700 Quadratmeter großen Außenspielbereich, der von April bis Ende Oktober geöffnet hat. Hier kann man unter anderem Spiele aus Omas Zeiten ausprobieren. Die Eltern können sich derweil im Museumscafé bei Kaffee und Kuchen entspannen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder von 4 bis 18 Jahren 1,50 Euro

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn 4 und 6 bis Hallertor

zur offiziellen Website

Blick in den Handwerkerhof. Foto: Andreas Franke



Handwerkerhof und Skulpturenpark

Gegenüber des Hauptbahnhofs befinden sich Handwerkerhof und Skulpturenpark. Im Handwerkerhof kann man in kleinen Lädchen Handwerkskunst und Souvenirs kaufen und sich verpflegen, im Skulpturenpark (gehört zum nahegelegenen Neuen Museum) kann man spazieren gehen, Kunstwerke anschauen und verweilen.

Öffnungszeiten: Die Tore des Handwerkerhofs sind täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet, die Läden von Montag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr; Gastronomie: täglich von 11 bis 21 Uhr.

Der Skulpturengarten hat von April bis September von 9 bis 20 Uhr, von Oktober bis März von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Öffentliche Verkehrsmittel: Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof

In den Lochgefängnissen wurden im Mittelalter die Verbrecher eingesperrt und gefoltert. Foto: Michael Matejka



Führungen und Besichtigungen:

Historische Lochgefängnisse im Alten Rathaus

Kalt und etwas gruselig sind die mittelalterlichen Lochgefängnisse im Alten Rathaus. Mit einem Medienguide kann man die kleinen Zellen und die Folterkammer aus dem 14. Jahrhundert anschauen.

Öffnungszeiten: Führungen mit dem Medienguide beginnen täglich um 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr und dauern etwa 30 Minuten

Eintritt: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 1,50 Euro

Öffentliche Verkehrsmittel: U1 Lorenzkirche oder U2 Rathenauplatz

zur offiziellen Website

Hier geht´s abwärts in Nürnbergs felsige Keller. Foto: Roland Fengler



Historische Felsengänge

Nürnberg hat nicht nur Züge im Untergrund, sondern auch historische Felsengänge, für die es verschiedene Führungen unter anderem auch für Kinder gibt. Auf der offiziellen Website lesen Sie dazu mehr. Neu ist zum Beispiel der Escape Room tief unten in Nürnbergs Kellern!

Kaiserburg und Burggarten

Das Wahrzeichen des mittelalterlichen Nürnbergs darf in dieser Aufzählung nicht fehlen: die Kaiserburg. Hier können Führungen mitgemacht werden, oder man genießt den Blick über die Stadt. Auf den Sandsteinfelsen klettern gerne Kinder, und im Burggarten kann man sich inmitten von Grün entspannen und auf der Stadtmauer einen schönen Blick auf den Tiergärtnertorplatz werfen.

Öffnungszeiten: April bis September täglich von 9 bis 19 Uhr, Oktober bis März täglich von 10 bis 16 Uhr; Burggarten: April bis Oktober von 8 bis Einbruch der Dunkelheit (längstens bis 20 Uhr), in den Wintermonaten geschlossen.

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn 4 bis Haltestelle Tiergärtnertor

zur offiziellen Website

