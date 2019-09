Globaler Klimastreik: Das ist am Freitag in der Region geplant!

NÜRNBERG - Unter dem Hashtag #allefürsklima rufen die "Fridays for Future"-Veranstalter am Freitag zum weltweiten Klimastreik auf: Auch Schüler in der Region wollen auf die Straße gehen. Das Besondere: Diesmal sind explizit alle Generationen zum Klimaprotest eingeladen. Wir haben alle Infos!

Weltweit gehen am Freitag Klima-Aktivisten auf die Straße - auch in Nürnberg, Erlangen und Fürth sind Demos geplant. Foto: Günter Distler



Die Ferien sind vorbei, und die Umwelt-AGs an den Schulen nehmen wieder ihre Arbeit auf. Auch außerschulisch stehen bei den "Fridays for Future" (FFF)-Aktivisten wieder Streiks und Aktionen an. Doch blicken wir erst mal zurück auf die vergangenen sechs Wochen, in denen die jungen Umweltschützer nicht auf der faulen Haut lagen – wie von einigen Kritikern vermutet.

Beim ersten mehrtägigen Sommerkongress in Dortmund etwa waren 25 Teilnehmer aus Nürnberg und Erlangen dabei, um Workshops zu besuchen und sich in Umweltthemen weiterzubilden. Dann fanden zum Beispiel in Erlangen einige Sommeraktionen statt wie Workshops zu "rechtlichen und familiären Problemen wegen FFF" und "Upcycling", ein Vortrag zu "Fast Fashion" oder gemeinsames Müllaufsammeln. Zuletzt organisierte die Ortsgruppe eine 24-stündige Mahnwache mit symbolischem Sterben sowie Fahnen- und Plakatemalen. In Nürnberg konnte man in den Ferien an einigen Veranstaltungen teilnehmen: "Films for Future" im Casablanca-Kino, Baumgieß-Aktion, Plenumstreffen, Kreide-Aktion und Unterstützung der radelnden Critical Mass oder der Christopher-Street-Day-Parade.

"So viele Leute wie nie zuvor"

Nun steht der nächste weltweite Streik bevor: Am kommenden Freitag, den 20. September, sind unter dem Motto #allefürsklima generationsübergreifend alle zum Klimastreik aufgerufen. In Nürnberg geht es um 12.05 Uhr an der Lorenzkirche los. "Denn es ist fünf nach zwölf, sich um das Klima zu kümmern", sagen die Veranstalter, die hoffen, dass viele Arbeitnehmer in der Mittagspause mitdemonstrieren.

In Erlangen sollen um 11 Uhr "so viele Leute wie nie zuvor" auf dem Schlossplatz mobilisiert werden, und in Fürth startet die Demonstration um 16 Uhr in der Fußgängerzone. Zudem soll an den dritten globalen Streik eine "Week4Climate" anschließen mit täglichen Aktionen und Demos, abwechselnd in Nürnberg, Fürth und Erlangen.

Am 27. September folgt als Abschluss eine Demo zum Thema "Earth". Diese startet mit einem Sternenmarsch jeweils um 11.15 Uhr an der Adam-Kraft Realschule, am Hans-Sachs Gymnasium und Dürer Gymnasium. Am Kornmarkt treffen sich die Gruppen und ziehen dann weiter durch die Stadt.

