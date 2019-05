Kommentar: Was hat es mit Barleys "Schlabberlook" auf sich?

Politiker präsentieren sich vor Wahlen im EU-Hoodie - 20.05.2019 14:13 Uhr

NÜRNBERG - Noch ungefähr eine Woche bis zur Europawahl: Auf den Wahlplakaten präsentieren sich etliche Politiker mit einem blauen Pullover samt EU-Logo - so auch SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley. "Ein ziemlich dünnes politisches Statement", meint Julia Ahlfeld von der NN-X-tra-Redaktion.

Letzte Woche hat die SPD ein Plakat platziert, auf dem Katarina Barley einen royalblauen Pullover trägt, auf dem eine abgeänderte Version der EU Flagge gedruckt ist: 11 Sterne, der fehlende ist auf dem Rücken und soll den Brexit symbolisieren. Der Pullover ist kein Unbekannter: Der sogenannte. EUnify Hoodie des Berliner Souvenirshops taucht überall auf ihrem Instagram Account auf.

Mal trägt die Spitzenkandidatin den Kapuzenpulli selbst, mal muss einer ihrer Kollegen als Model herhalten. Für ihren "Social-Trend" hat sie auch schon Nacheiferer gefunden: FDPler Christian Lindner post auf seinem Kanal, auf seiner Brust prangen die 11 Sterne. Sein Plan geht auf, er bekommt für das Bild fast 10-mal so viele Likes, wie Barley selbst.

"Dünnes politisches Statement"

Doch was wollen die Politiker damit erreichen? Katarina Barley lächelt von dem Plakat herunter, an der gleichen Stelle, an der sie die Woche davor noch ganz kritisch mit ein paar Jugendlichen auf einen Handy-Bildschirm blickte. Die Aussage könnte dabei größtenfalls noch sein, dass sie mehr für die Jugendlichen in Europa tun möchte. Ein Bild von Barley in einem Kleidungsstück, dass sonst eher eine junge Generation trägt, soll diese Aussage wahrscheinlich stützen. Ein ziemlich dünnes politisches Statement, leider erfahren wir hierbei nichts über die konkreten Ziele der Partei oder der Europawahl-Kandidatin.

Europawahl: Mehr als 72.000 Nürnberger wählen per Brief

Es wirkt, als wolle sie mit ihrem "sporty Look" cool sein - wenn sie ihren Blazer und die Bluse eintauscht. Doch der passt so gar nicht zu ihrem seriösen Politiker-Lächeln und wirkt viel eher peinlich bemüht. Auf ihrem Instagram Account grinst sie unbeholfen in die Kamera, meistens steht sie dabei neben einem mehr oder weniger berühmten Unterstützer. Sie steht im komplettierten "Schlabberlook" neben Johannes B. Kerner und kombiniert dabei ihr Sweatshirt mit einer grauen Jogginghose. Ein modisches Statement zu machen, kann deshalb ebenfalls nicht ihr Ziel sein. Ihr Hashtag #EuropaistdieAntwort trifft bei diesem Outfit eindeutig nicht zu.

Julia Ahlfeld