NN und NZ laden Lehrer zum Gespräch

Zum Ende des Schuljahres: Feedback-Runde für alle, die am Medienprojekt "Klasse!" teilgenommen haben - 17.06.2019 17:30 Uhr

NÜRNBERG - Das Medienprojekt der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und der angeschlossenen Heimatzeitungen neigt sich langsam dem Ende zu. Darum laden wir die Lehrerinnen und Lehrer ein, die daran teilgenommen haben und fragen sie: Was war gut, was war schlecht, was geht besser?

Mehr als 400 Besuche in Schulklassen absolvierten die Redakteure in diesem Schuljahr. Dabei ging es auch um Fake News und Fragen rund um den Beruf. © Foto: Ralf Rödel



Mehr als 400 Besuche in Schulklassen absolvierten die Redakteure in diesem Schuljahr. Dabei ging es auch um Fake News und Fragen rund um den Beruf. Foto: Foto: Ralf Rödel



Dieses Schuljahr wurden mehr als 900 Schulklassen zwei oder vier Wochen lang täglich mit kostenlosen Exemplaren der Zeitung und/oder des E-Papers beliefert. Zusätzlich erhielten die Lehrer Anregungen für die Unterrichtsgestaltung und die Möglichkeit, mit ihren Schülern eigene Beiträge für die Zeitung und den Blog der Projektwebseite www.klasseplus.de zu verfassen.

Auf der Internetseite stehen darüber hinaus Videos, Multimediareportagen und ein Zeitungswiki zur Verfügung, die den Schülern einen Einblick in das Medienhaus geben sollen. Viele Klassen nutzten auch die Gelegenheit, das Druckhaus zu besichtigen oder die Mitmachmedienwelt zu besuchen. Außerdem informierten Redakteure bei mehr als 400 Besuchen in Schulklassen über ihren Beruf und beantworteten Fragen der jungen Menschen.

Zum Abschluss des Projekts soll am 18. Juli um 16.30 Uhr ein Feedback-Gespräch im Nürnberger Presserestaurant, Badstraße 9, mit Lehrern stattfinden, die Kritik und Tipps loswerden dürfen. "Diese Gespräche sind für unsere Arbeit wertvoll", sagt Petra Nossek-Bock aus der Abteilung Marketing und Vertrieb.

Außerdem wird Professor Ute Schmid von der Universität Bamberg einen Vortrag zum Thema "Lernen in einer digitalen Welt" halten, und interessierte Lehrer erhalten eine Führung durch das Druckhaus.

Wer an dem Feedback-Gespräch am 18. Juli teilnehmen möchte, meldet sich bis 25. Juni an. Mail: klasseplus@pressenetz.de