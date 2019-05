U18-Europawahl: Junge Menschen wählen mehrheitlich Grün

Bei der Wahl für Kinder und Jugendliche beteiligten sich 115.000 Minderjährige - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Das Endergebnis steht fest: Wenn Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre an der Europawahl teilnehmen dürften, würden die Grünen in diesem Alterssegment die Wahl für sich entscheiden. 28,8 Prozent der jungen Menschen machten ihr Kreuz bei Bündnis90/Die Grünen.

Eine Wahlurne mit der Aufschrift "U18" und "Wählen gehen ist Spielend leicht!" steht am 15.09.2017 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) an einem Wahlstand für die U-18-Wahl. Mit den Ergebnissen der Wahl ist ab 18:00 Uhr zu rechnen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © Klaus-Dietmar Gabbert



Weit abgeschlagen folgen dann die beiden Volksparteien SPD mit knapp 15 und CDU mit 12,7 Prozent. Die Linke und AfD erreichten fast sieben Prozent, FDP 5,5 und Tierschutzpartei 5,02 Prozent der jungen Stimmen.

Das Interesse an der U18-Europawahl war sehr hoch. Zum Vergleich: 2014 beteiligten sich etwa 35.000 junge Wähler in 420 Wahllokalen in ganz Deutschland. Am Freitag waren es 115.000 Kinder und Jugendliche in etwa 1200 Wahllokalen.

U18 wirkt in zwei Richtungen

"Europa ist jungen Menschen offensichtlich ebenso wichtig wie ihre

demokratische Teilhabe", sagt Hetav Tek, stellvertretende Vorsitzende

des Deutschen Bundesjugendrings, der die U18-Wahl koordiniert.

Mit U18 können Kinder und Jugendliche politische Bildung konkret

erfahren. Sie organisieren selbst die Wahllokale und Diskussionen mit

Politiker über ihre Herzensthemen, sie stellen Material übers

Wählen und über Programme der Parteien zusammen.

U18-Wahl in Bayern: Das sind die Ergebnisse

"U18 wirkt damit in zwei Richtungen: Junge Menschen beschäftigen sich mit Politik und sie bringen ihre Positionen in die Politik ein. Das ist ganz im Sinne der Kinderrechte und unseres demokratischen Gemeinwesens", sagt Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.

"Nehmt uns ernst und lasst uns mitwirken"

Auch Bundesjugendministerin Dr. Franziska Giffey unterstützt das

Konzept der Kinder- und Jugendwahl U18: "Kinder und Jugendliche

wollen mitmischen und mitreden, wenn es um ihre Zukunft geht. Die

U18-Wahl gibt ihnen Gelegenheit, selbstbestimmt und selbstorganisiert

mitzumachen. Sie erfahren, dass sich Demokratie lohnt und dass jede

Stimme zählt. Zugleich senden die Kinder und Jugendlichen uns Erwachsenen vor der Europawahl am 26. Mai ein wichtiges Signal: Nehmt uns ernst und lasst uns mitwirken."

In Bayern zeigte sich ein ähnliches Bild wie beim deutschlandweiten Ergebnis. Nur die CSU schnitt mit 15,4 Prozent besser ab, die SPD erreichte bloß 9,9 Prozent der Stimmen. Die Grünen konnten sogar mehr als 30 Prozent der jungen Wähler für sich überzeugen (31,92 Prozent). Schaut man sich die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise noch genauer an, werden die Prozentzahlen der Grünen zum Teil noch besser: In Nürnberg liegen sie bei 37,4 Prozent, in München bei 45,4 Prozent, in Erlangen bei 49,4 Prozent und in Schwabach sogar bei 50 Prozent. Nur in Hof schnitt die SPD (25,6; Grüne: 16,3) besser ab.

Dass Kinder und Jugendliche vor allem Parteien wählen, die für ein starkes Europa sind und sich für den Schutz von Umwelt und Klima einsetzen, unterstreicht auch noch mal die Forderungen der jungen Aktivisten von "Fridays for Future", die keine Gelegenheit auslassen, um für ihre Ziele zu demonstrieren. Die nächste große Demo ist kurz vor der Europawahl am 24. Mai geplant.

