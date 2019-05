U18-Wahl: Jugendliche wählen ihr Europa

In Bayern öffnen heute 280 Wahllokale, bundesweit sind es über tausend - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Am 26. Mai ist Europawahl, aber heute dürfen schon alle Kinder und Jugendliche unter 18 ihre Stimme symbolisch bei der U18-Wahl abgeben. Ziele der Jugendwahl sind, Interesse an Politik wecken und Kenntnisse über Wahlen vermitteln. Bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit, an der Wahl teilzunehmen

Im Schwabacher Jugendzentrum Aurex wählen Schüler der 7bM der Karl-Dehm-Mittelschule. © Jürgen Karg



Vor dem Spielzeugmuseum in Nürnberg flattern kleine Europa-Flaggen im Wind. Wer hier seine Stimme bei der Jugendwahl abgibt, erlebt eine echte Wahlsituation wie es sie auch am 26. Mai für die Erwachsenen gibt. „Wir haben drei Wahlkabinen und die Urne vom Wahlamt der Stadt ausgeliehen“, sagt Alexander Dittrich von der Politik-AG des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend.

Gemeinsam mit dem Museum, der Katholischen Innenstadtkirchen und weiterer Beteiligter wurde zum ersten Mal ein Wahllokal zur U18-Wahl angemeldet. In einer Infoecke finden die Kinder und Jugendlichen Wissenswertes zu den Themen Europa und Europäische Union. „Zudem haben wir Spiele und Bücher zusammengesucht, die sich mit Europa auseinandersetzen. Ich war überrascht, was es da alles gibt“, sagt Eva Maria Steiner von den Katholischen Innenstadtkirchen. Und wer heute im Spielzeugmuseum wählt, erhält freien Eintritt und darf spielen, bis das Museum schließt.

Am Nürnberger Celtisplatz stellt das Partizipationsprojekt "laut!" ab 15.30 Uhr eine Wahlurne auf und lädt die jungen Menschen ein, ihr Kreuz für die Europa-Wahl zu machen. Auch weitere Jugendhäuser in Nürnberg verwandeln sich heute in Wahbüros.

Wie bei den Erwachsenen wählen die Jugendlichen in Wahlkabinen. © Jürgen Karg



In Bayern beteiligen sich 280 Wahllokal an der Aktion, die vom Bayerischen Jugendring (BJR) koordiniert wird. Auch in Fürth, Erlangen, Forchheim, Neumarkt und weiteren Orten organisieren Jugendtreffs und Schulen die Wahl für unter 18-jährige. Die Wahlbüros sind auf www.u18.org zu finden. Die Redaktion in Schwabach kooperiert zum Beispiel mit dem Jugendzentrum Aurex, in dem einige Schulklassen abstimmen.

In Gunzenhausen lädt das Jugendzentrum zu einer Diskussion mit lokalen Politikern, bevor die Stimmzettel ausgeteilt werden. Diese sehen übrigens genauso aus wie die bei der Europa-Wahl. Nur die Zahlen fließen nicht in das Ergebnis mit ein. Vorläufige Zahlen werden noch am Abend bekannt gegeben.

Das große Interesse an den U18-Wahlen zeigt nach Ansicht des Jugendrings, dass Kinder und Jugendliche durchaus wählen würden, wenn sie dürften. Der BJR fordert schon seit vielen Jahren, das Wahlalter für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen auf das 14. Lebensjahr herabzusenken.