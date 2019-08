Zum zweiten Mal haben die Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung zum Lehrermedientag in Mittelfranken eingeladen. 100 Lehrkräfte kamen zur Veranstaltung in die Berufliche Schule 9 in Nürnberg, um sich zu Medien-Themen fortzubilden und über diese zu diskutieren.