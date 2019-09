Ausgebremst: Zehn Tonnen gehäckselter Mais aus einem umgekippten Traktoranhänger haben am Montagmorgen (16. September) mehrere Stunden lang die Augsburger Straße an der Treuchtlinger Heusteige blockiert.

Das Leben auf dem Land, in Dörfern und Kleinstädten, ist langweilig? Keineswegs! Was bei uns in Roth, Hilpoltstein und den Landgemeinden in der Region alles los ist, kann sich sehen lassen. Wir präsentieren: Unsere Lieblingsthemen und -bilder aus der Redaktion der RHV und der HIZ. Viel Spaß beim Durchklicken!