Eine wundervolle Meerjungfrau mit Bier in der Hand, ein Tentakel mit Schnapsglas und Unkraut im hautengen Anzug: Beim Kerwaumzug in Poppenreuth ging es am Sonntag kostümtechnisch ganz schön zur Sache. Hier geht es zu den wilden Bildern!

Bei der 20. Ausgabe des Fränkische Schweiz Marathons gingen am Sonntag in verschiedenen Disziplinen hunderte Läufer an den Start. Während es beim Start noch wuselig an der Strecke zuging, war die Erleichterung im Ziel umso größer. Für den ein oder anderen gab es dort auch das erste kühle Bier zu genießen.