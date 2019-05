Rund um das Heuberger Seezentrum fand bei kühlen Temperaturen und viel Wind der neunte Fitnesstag am Rothsee statt. Die Besucher durften selbst aktiv werden und hatten so die Chance, exotische Sportarten auszuprobieren. Für die notwendige Verpflegung nach all der Anstrengung war an den vielen Ständen vor Ort gesorgt. Die Snacks waren natürlich, wie könnte es anders sein, gesund und fitnessgerecht. Mit all der Motivation und Inspiration kann der Sommer auf jeden Fall kommen! © Tobias Tschapka