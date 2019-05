Bei der "Sechsten Nacht der Ausbildung" öffneten mehr als 50 Betriebe und Einrichtungen in der Kreisstadt Roth ihre Pforten, um jungen Menschen einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Für die Berufseinsteiger wurden insgesamt 125 verschiedene Berufe vorgestellt. © Marco Frömter

