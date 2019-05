Royale Hochzeit in Windsor: Lady Gabriella vor dem Altar

vor 1 Stunde

LONDON - Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres haben in Windsor royale Hochzeitsglocken geläutet: Vor den Alter der St. George’s-Kapelle traten am Samstag Lady Gabriella Windsor (38), genannt Ella, und ihr Verlobter Thomas Kingston.

Der traditionelle Hochzeitskuss: Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor auf den Stufen der Windsor Chapel. © Chris Jackson/PA Wire (dpa)



Die Braut ist Tochter eines Cousins von Königin Elizabeth, und sie steht nach Angaben der Zeitung "Daily Telegraph" an 52. Stelle der Thronfolge. Lady Gabriella hat unter anderem in den USA studiert und arbeitet in der Werbung. Ihr Mann ist Finanzmakler.

Prinz Harry kommt mit Lady Sophie Windsor zur Hochzeit. © Steve Parsons/PA Wire (dpa)



Vor Gabriella hatte vor fast genau einem Jahr Prinz Harry die amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle in der Kapelle geheiratet. Die beiden feiern an diesem Sonntag ihren ersten Hochzeitstag, zusammen mit ihrem vor knapp zwei Wochen geborenen Sohn Archie. Im Oktober 2018 schloss Harrys Cousine Eugenie, Tochter von Prinz Andrew und seiner Frau Fergie, hier den Bund fürs Leben.

Königin Elizabeth II. wird von Dekan David John Conner begrüßt. © Steve Parsons/PA Wire (dpa)



Prinz Harry (34) kam an der Seite von Gabriellas Schwägerin Sophie zur Kirche. Meghan (37) kam mit dem Neugeborenen nicht dorthin. Die Queen (93) trug einen Mantel in knalligem Rosa. Auch ihre Tochter Prinzessin Anne und ihr Sohn Prinz Edward waren dabei.

Prinz Philip zeigt sich bei der Plauderei mit Prinz Harry in bester Laune. © Steve Parsons/PA Wire (dpa)



Die Schwiegereltern von Prinz William (37), Michael und Carole Middleton, gehörten ebenso zum erlauchten Kreis der Eingeladenen wie Williams Schwägerin Pippa, die bei seiner Hochzeit 2011 in einem engen weißen Kleid für Furore gesorgt hatte. Pippa ist selbst seit 2017 verheiratet und brachte im vergangenen Oktober einen Sohn zur Welt.

Michael (l-r) und Carole Middleton, James Matthews, seine Frau Pippa Middleton und James Middleton auf dem Weg zur Hochzeit. © Steve Parsons/PA Wire (dpa)



Prinz William hatte eine andere Verpflichtung: als Präsident des englischen Fußballverbandes musste er zum FA-Cup-Finale zwischen Manchester City und dem FC Watford.

dpa