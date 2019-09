Sänger Álvaro Soler ist ein Sprachentalent

vor 18 Minuten

BERLIN - Sprachen spielen für den deutsch-spanischen Sänger Álvaro Soler ("Sofia") eine wichtige Rolle. Sie könnten helfen, Barrieren abzubauen und Missverständnisse zu vermeiden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der 28-Jährige ist selbst ein Sprachentalent: Er spricht Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Katalanisch.

Álvaro Soler kommuniziert in vielen Sprachen. © Uli Deck (dpa)



Álvaro Soler kommuniziert in vielen Sprachen. Foto: Uli Deck (dpa)



Auch für seinen beruflichen Erfolg spielten Sprachen eine große Rolle: "Obwohl ich auf Spanisch singe, kann ich mit den Menschen häufig in ihrer Muttersprache sprechen, so fühlt man sich näher", sagte der Latin-Pop-Sänger. Auf der Bühne fühle er sich trotzdem mit spanischen Texten am wohlsten. Deutsche Songs seien "vorerst nicht geplant".

dpa