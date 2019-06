Satire-Partei will OB-Kandidaten nominieren

ERLANGEN - Die Satire-Partei "Die Partei" will zu den Kommunalwahlen 2020 einen eigenen OB-Kandidaten ins Rennen schicken.

Bei einer satirischen Aktion spricht der ehemalige Chefredakteur der Zeitschrift «Titanic» und Vorsitzende der «Die Partei», Martin Sonneborn. Foto: Britta Pedersen/dpa



Die Satire-Partei Die Partei hat zur Europawahl 2019 in Erlangen mit 3,8 Prozent das beste Ergebnis in Bayern er-zielt (geteilt wird das Treppchen mit Würzburg, auf Platz 2 Bamberg mit 3,7 Prozent). Jetzt will Die Partei zu den Kommunalwahlen 2020 einen eigenen OB-Kandidaten ins Rennen schicken.

m Vergleich zur Europawahl 2014 legte Die Partei in Erlangen somit um 3 Prozent zu. "Dies ist mitunter auf den sehr guten Wahlkampf des Kreisverbandes Erlangen zurückzuführen", so Martin Weidenfeller, Vorsitzender von Die Partei Erlangen, in einer Pressemitteilung.

Bierzapfanlagen an allen Fakultäten

Das nächstes Ziel sind nun die Hochschulwahlen am 25. und 26. Juni an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU), zu der die Satire-Partei mit Die Liste antreten wird.

Dabei rechnen sich die Aktivisten von Die Liste gute Chancen aus. Kein Wunder, bei Forderungen wie Bierzapfanlagen an allen Fakultäten. "Wir gehen davon aus, den studentischen Konvent als stärkste Kraft zu übernehmen", ist sich Martin Weidenfeller sicher.

Wer die Spitzenkandidatur der Die Partei Erlangen für das Amt des Oberbürgermeisters zur kommenden Kommunalwahl 2020 antreten wird, soll in den nächsten Wochen entschieden werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Erklärtes Ziel ist es, dass "Oberbürgermeister Janik endlich auch die Person kennen lernen kann, die seinen Stuhl im nächsten Jahr übernehmen wird".

