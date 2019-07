Scharfe Kritik an Kramp-Karrenbauer aus der Opposition

vor 10 Minuten

BERLIN - Die Berufung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Verteidigungsministerin ist vor allem in der Opposition auf scharfe Kritik gestoßen. Aber auch aus der SPD wurde der 56-Jährigen "Wortbruch" vorgeworfen, weil sie einen Wechsel ins Kabinett bislang öffentlich ausgeschlossen hatte.

Ursula von der Leyen, scheidende Verteidigungsministerin, und ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Amtseinführung im Bendlerblock. © Wolfgang Kumm (dpa)



Ursula von der Leyen, scheidende Verteidigungsministerin, und ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Amtseinführung im Bendlerblock. Foto: Wolfgang Kumm (dpa)



Während ihr die Opposition Unerfahrenheit in Verteidigungsfragen vorhielt, nannte Innenminister Horst Seehofer (CSU) Kramp-Karrenbauer "die beste Besetzung, die man sich vorstellen kann". Die CDU-Chefin kündigte bei der Amtsübernahme an, sie wolle sich vor allem um das Wohl der Soldaten kümmern. Diese zeigten in ganz besonderer Weise Einsatz für ihr Land und hätten deshalb auch "die höchste politische Priorität verdient".

Stabwechsel: Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (l.) mit ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen. © Michael Kappeler (dpa)



Stabwechsel: Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (l.) mit ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen. Foto: Michael Kappeler (dpa)



Kramp-Karrenbauer erhielt am Vormittag im Schloss Bellevue vom stellvertretenden Bundesratspräsidenten, Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD), ihre Ernennungsurkunde. Er vertrat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im Urlaub ist. Die bisherige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die am Dienstag zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden war, erhielt ihre Entlassungsurkunde.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Ursula von der Leyen und Angela Merkel im Schloss Bellevue. © Michael Kappeler (dpa)



Annegret Kramp-Karrenbauer, Ursula von der Leyen und Angela Merkel im Schloss Bellevue. Foto: Michael Kappeler (dpa)



An der Ernennung nahm auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Müller sagte zu Kramp-Karrenbauer, sie übernehme "ein Amt mit größter Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes". Der nach Brüssel wechselnden von der Leyen bescheinigte er, sie habe sich für die Konsolidierung und Stärkung der Bundeswehr eingesetzt, klar benannt und nötige Reformen eingeleitet. "Nicht alle Mängel in der Ausstattung sind behoben. Noch bleibt viel zu tun. Aber fest steht: Die Bundeswehr ist als Arbeitgeberin attraktiver geworden, und der Wehretat ist deutlich angewachsen."

Annegret Kramp-Karrenbauer erhält ihre Ernennungsurkunde aus den Händen von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller, der als stellvertretender Bundesratspräsident Bundespräsident Steinmeier vertritt. © Michael Kappeler (dpa)



Annegret Kramp-Karrenbauer erhält ihre Ernennungsurkunde aus den Händen von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller, der als stellvertretender Bundesratspräsident Bundespräsident Steinmeier vertritt. Foto: Michael Kappeler (dpa)



Kramp-Karrenbauer und von der Leyen wurden anschließend im Bendlerblock von der Bundeswehr mit militärischen Ehren empfangen. Das Heeresmusikkorps spielte die Nationalhymne. Gemeinsam schritten sie die angetretene Ehrenformation ab.

Gefährliche Auslandsmission: Malische Soldaten werden in Koulikoro, Mali, von UN-Soldaten der Bundeswehr trainiert. © Michael Kappeler (dpa)



Gefährliche Auslandsmission: Malische Soldaten werden in Koulikoro, Mali, von UN-Soldaten der Bundeswehr trainiert. Foto: Michael Kappeler (dpa)



Kramp-Karrenbauer erinnerte daran, dass von der Leyen den Soldaten in ihrem letzten Tagesbefehl gesagt habe, sie sollten behütet bleiben. "Dann wird es meine Aufgabe als ihre Nachfolgerin sein, dafür zu sorgen, dass die Männer und Frauen entsprechend behütet sind." Die neue Oberbefehlshaberin betonte, dass sie ihre neue Aufgabe mit hohem Respekt übernehme. "Ich gehe mit vollem Herzen und auch voller Überzeugung mein Amt als Bundesverteidigungsministerin an."

Auch bei der Ablösung des Sturmgewehrs G36 von Heckler und Koch ging jahrelang wenig voran. © Bernd Weissbrod (dpa)



Auch bei der Ablösung des Sturmgewehrs G36 von Heckler und Koch ging jahrelang wenig voran. Foto: Bernd Weissbrod (dpa)



Der Bundestag wird am nächsten Mittwoch die Parlamentsferien unterbrechen. In einer Sondersitzung soll Kramp-Karrenbauer vereidigt werden. Anschließend will sie eine kurze Regierungserklärung abgeben.

Die Einsatzfähigkeit der «Eurofighter» liegt bei etwa 60 Prozent. © Carsten Rehder (dpa)



Die Einsatzfähigkeit der «Eurofighter» liegt bei etwa 60 Prozent. Foto: Carsten Rehder (dpa)



Das Grundgesetz sieht vor, dass der Bundestagspräsident neuen Ministern den Amtseid "bei Amtsübernahme" abnimmt. Wenn die Eidesleistung wie in diesem Fall wegen der parlamentarischen Sommerpause nicht unmittelbar auf die Ernennung durch den Bundespräsidenten erfolgen kann, muss es doch nach Auskunft des Innenministeriums wenigstens "einen zeitlichen Zusammenhang" geben.

Schwer bewaffnete Bundeswehrsoldaten am Feldlager Camp Castor im Norden von Mali. © Kay Nietfeld (dpa)



Schwer bewaffnete Bundeswehrsoldaten am Feldlager Camp Castor im Norden von Mali. Foto: Kay Nietfeld (dpa)



FDP-Vizefraktionschef Alexander Graf Lambsdorff nannte die Entscheidung für die CDU-Vorsitzende "eine Zumutung für die Truppe und für unsere Nato-Partner." Nichts könne klarer ausdrücken als diese Personalie. "Annegret Kramp-Karrenbauer hat keinerlei außen-, sicherheits- oder verteidigungspolitische Erfahrungen. Respekt vor der Bundeswehr und Glaubwürdigkeit sehen anders aus."

Finanziell ein Fass ohne Boden: Das Marineschulschiff «Gorch Fock» liegt in der Fassmer Werft an der Weser auf dem Trockenen. © Jörg Sarbach (dpa)



Finanziell ein Fass ohne Boden: Das Marineschulschiff «Gorch Fock» liegt in der Fassmer Werft an der Weser auf dem Trockenen. Foto: Jörg Sarbach (dpa)



Der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen sprach von einer Fehlbesetzung. " . Sie verfügt über keine Erfahrung in der Führung großer Organisationen", sagte er der dpa. Der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner sah die Berufung ebenfalls kritisch, betonte aber, Kramp-Karrenbauer habe eine faire Chance verdient.

Problemfall Ausrüstung: Der Airbus A400M startete mit vielen Pannen und Unzulänglichkeiten. © Christophe Gateau (dpa)



Problemfall Ausrüstung: Der Airbus A400M startete mit vielen Pannen und Unzulänglichkeiten. Foto: Christophe Gateau (dpa)



Noch Anfang Juli hatte Kramp-Karrenbauer in einem "Bild"-Interview betont: Deshalb schrieb der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs, Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, auf Twitter: "Ein Wortbruch ist kein guter Anfang." Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, sagte der Funke Mediengruppe: "Die Glaubwürdigkeit von Frau Kramp-Karrenbauer ist damit beeinträchtigt."

Seehofer zeigte sich dagegen sicher, dass ihre Berufung "die ganze Arbeit des Kabinetts noch einmal zusätzlich beflügeln" werde. Sie sei "keine Verlegenheitslösung". Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Markus Söder: "Das ist eine mutige Entscheidung, es ist aber auch eine starke Entscheidung", sagte er in München - auch wenn die Entscheidung für manche überraschend sei. Es sei jedenfalls "die beste und stärkste Lösung" - und auch ein Bekenntnis zur Bundeswehr und zum Thema internationale Sicherheit.

dpa