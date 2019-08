Das Auto ist fast bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht, der Baumstamm hat das Fahrzeug komplett zerstört. In Unterfranken ist ein Mann auf nasser Fahrbahn mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und dabei in einen Baum gekracht. Die Feuerwehr konnte den Fahrer aus dem Wrack befreien, der Mann wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.