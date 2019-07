Da ist er! Fabian Schleusener, der achte Neuzugang des Altmeisters, trifft in Maria Alm auf seine neuen Teamkollegen. Dazu gehört auch Virgil Misidjan, der im Salzburger Land nun auch am Start ist. Die Sportfreunde Kerk und Nürnberger schlagen Ecken en masse, während für Club-Keeper Mathenia ein bisschen Kraftsport auf dem Programm steht. Rein in den Club-Mittwoch! © Sportfoto Zink / DaMa