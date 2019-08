Vier Tage lang wanderte Hans Böller durch die Heimat. Es ging in Schillingsfürst los, über Kirnberg nach Rothenburg und weiter nach Reichelshofen. Ein paar von sehr vielen Bildern geben einen Teil der vielen, vielen Eindrücke wieder.

Vier Tage Party mit Bands aus aller Welt - auf der Eiswiese bei Rothenburg geht das Festival seinem Ende endgegen. Auf der Hauptbühne eröffnete die britische Rockband Nothing but Thieves das sonntägliche Finale.

Mit einer frühen 1:0-Führung legte der MSV Duisburg ordentlich vor und brachte Fürth, so schien es, ein wenig aus der Fassung. Der Anschlusstreffer folgte kurz danach. Somit lief das Kleeblatt lange einem 0:2-Rückstand hinterher und fand keine Lösung. Am Ende steht für das Kleeblatt eine Enttäuschung - und das Pokal-Aus in Runde eins.