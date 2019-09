Singen, singen, singen: Am Wochenende machten zwölf Kneipenchöre mit fast 500 Sängern das Erlanger E-Werk zur "lautesten Kneipe". Die Chöre reisten für die Festival-Premiere aus ganz Deutschland an, um in Franken gemeinsam auf den Straßen zu musizieren. Der krönende Abschluss war ein öffentlicher Auftritt mitten im Zentrum mit einem lautstarken "Freude schöner Götterfunken".