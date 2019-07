Einen Tag lang wurde Gunzenhausen zum Mekka der Kinderchöre in ganz Bayern. Zum Landeskinderchortag trafen sich 450 Mädchen und Buben in der Altmühlstadt und gaben Kostproben zum Besten. Krönender Abschluss war die Aufführung des Franziskus-Musicals in der Stadtkirche.