Die geplante Außenstelle des Deutschen Museums in Nürnberg nimmt Gestalt an. Am Freitag wurde Richtfest für das rund 100 Millionen Euro teure Projekt gefeiert. "Damit entsteht im Herzen Nürnbergs ein echtes Zukunftsmuseum mit einem deutschlandweit einzigartigen Charakter", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Anfang 2020 soll das vierstöckige Museumsgebäude auf dem rund 5500 Quadratmeter großen Areal in der Altstadt fertiggestellt sein. © André De Geare