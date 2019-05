Bei perfektem Tenniswetter ging es in den beiden Halbfinals am Nürnberger Center Court ordentlich zur Sache. Nach dem zweiten sonnigen Tag in Folge herrschte auf der einen Seite Jubel, auf der anderen die Enttäuschung. Doch wer freute sich am schönsten? Wir verraten es. © Sportfoto Zink / DaMa

"Hopp, hopp, Kohlestopp": 2000 Schüler protestieren in Nürnberg Die Fridays-for-Future-Bewegung hat in Nürnberg am Freitag zahlreiche junge Menschen mobilisiert. Punkt 15.30 Uhr versammelten sich die Aktivisten am Weißen Turm, um dann gemeinsam zur Lorenzkirche und von dort weiter über den Plärrer zu ziehen. Hüpfende Schüler und Studenten, aber auch Eltern und bunte Schilder aus Pappe prägten das Bild in der Innenstadt.

Eröffnung der Landesgartenschau Wassertrüdingen Vom Freitag, 24. Mai bis Sonntag, 8. September präsentiert sich die Landesgartenschau in diesem Jahr in Wassertrüdingen. Zwei Parks sind im Zuge dessen entstanden, die durch die Stadt verbunden sind.

"Fridays for Future"-Streik: 700 Aktivisten ziehen durch Erlangen Mit einer großen Auftaktveranstaltung hat am Freitag auch das Klima-Aktionswochenende in Erlangen begonnen: Schon zu Beginn beteiligten sich laut Polizei rund 700 Menschen an der Kundgebung auf dem Altstädter Kirchenplatz. Die Organisatoren von Fridays for Future (FfF) warteten mit einer breiten und bunten Rednerliste auf. "Die Europawahl ist eine Klimawahl", tönte es aus den Lautsprechern, dazu schwenkten die Demonstranten die passenden blau-gelben Fahnen.