Sorgen um Italien und Brexit machen Dax zu schaffen

vor 27 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Nach den deutlichen Vortagesgewinnen ist der Dax am Freitag wieder mit Verlusten gestartet.

Der Dax ist der wichtigste deutsche Aktienindex. © Frank Rumpenhorst (dpa)



In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,40 Prozent auf 11.798,21 Punkte, nachdem er am Vortag noch um satte 1,7 Prozent zugelegt hatte. Damit deutet sich für das hierzulande wichtigste Börsenbarometer in dieser bislang turbulenten Börsenwoche ein Minus von rund 0,6 Prozent an.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, legte am Freitag um 0,03 Prozent auf 25.601,03 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund 0,5 Prozent ein.

