1. Bergtriathlon in Erlangen: Wir verlosen Tickets

ERLANGEN - Zum ersten Mal geht im Rahmen der Bergkirchweih ein sogenannter Bergtriathlon über die Bühne. Organisiert wird der riesen Spaß von der Stadt Erlangen in Zusammenarbeit mit den Schaustellern. Wir verlosen für das Event für Familie, Freunde & Kollegen 4x4 Tickets.

Am Dienstag, 11. Juni, findet im Rahmen der Bergkirchweih der 1. Bergtriathlon statt. Foto: pr_by Erlanger Bergkirchweih



Für manche ist die Bergkirchweih nicht mehr als Trinken, Essen und an den Toiletten in der Schlange stehen. Dabei gibt es natürlich viel mehr zu entdecken. Die Stadt Erlangen hat daraus nun ein Event gemacht, insbesondere für Firmen und Gruppen. Erstmals gibt es 2019 einen Berg-Triathlon, am Dienstag, 11. Juni, von 14 bis 19 Uhr. "Mit Unterstützung der Schausteller und der Erlanger Stadtwerke konnten wir das organisieren", sagt Petra Zerrahn, die Markt-Leiterin der Stadt.

"Es ist eine freie Interpretation des sportlichen Triathlons." Schwimmen, Radfahren und Laufen gehört auf dem Berg nicht zum Programm, drei Disziplinen gibt es dennoch, anschließend folgt noch ein Abschlussgetränk. Den Termin hat die Stadt bewusst gewählt, denn Dienstag ist traditionell der Erlanger Tag, Mitarbeiter von Firmen oder auch der Uni treffen sich dabei auf den Kellern.

Vier Routen gibt es. Zwei sind besonders für Familien und Kinder geeignet, über den Bolzplatz, der Angelei und der Spielfabrik geht es hier entlang, oder aber zur Game World, der Klo Gaudi und Revenge Arrow. Route drei und vier sind für Erwachsene geeignet. Die Stationen: Original Jägerhaus, Promi Treff, Bauer's Blumenladen - oder aber Steam Boat Racing, Bayerische Gaudi und Pfeilwerfen auf Ballons. Das Ziel ist immer Heidi’s Treff.

"Wir haben zwölf verschiedene Geschäfte", sagt Zerrahn. In die Quere, meint sie, kommen sich die Teilnehmer dann nicht. Insgesamt gibt es 87 Schausteller auf dem Berg-Gelände, die Organisatoren des Triathlons hatten also die Qual der Wahl. "Wir wollten auch ein bisschen Spaß reinbringen, so haben wir die Auswahl der Schausteller getroffen." Sollte sich die Veranstaltung bewähren, könnten nächstes Jahr weitere Routen dazu kommen.

Karten zum Preis von je zehn Euro gibt es bei reservix. Die Teilnehmerzahl ist auf 400 Personen beschränkt. Für dieses Event verlosen wir 4x4 Tickets. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 6. Juni um 9 Uhr.

