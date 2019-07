Brass Against im Hirsch: Gewinnen Sie Tickets

New Yorker Bläser gastieren am 19. August in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Band covert bekannte Hits von Formationen wie Rage Against The Machine, Public Enemy und den Fugees. Für das Konzert im Hirsch verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Brass Against bespielen am 19. August den Hirsch. © pr



Zu der Zeit, als Donald Trump damit beginnt, Unterstützer für seinen Wahlkampf aufzutreiben, sieht der Musiker Brad Hammonds die Zeit gekommen, politisch aktiv zu werden. In einem Interview mit dem Classic Rock Magazine erklärt er, ihn habe das Gefühl beschlichen, etwas unternehmen zu müssen, um irgendwie ein Zeichen zu setzen.

Also gründet er gemeinsam mit Kumpel Andy Gutauskas die Gruppe Brass Against. Ihr Ziel ist es, die weltbekannten Protestsongs der legendären Band Rage Against The Machine (RATM) neu aufzunehmen und zwar unter Zuhilfenahme verschiedenster Blasinstrumente.

Damit wollen sie die Leute musikalisch wie inhaltlich wachrütteln, sie dazu animieren, selbst etwas zu tun. Ihrer Meinung nach stehen sie als Musiker nämlich in der Pflicht, ihr Publikum zu bilden, es zu inspirieren.

Mit dem Video zu "Bombtrack" geht gleich die erste Neuinterpretation viral. Schon bald knöpfen sich Brad, Andy & Co auch andere Protestlieder von Größen wie Public Enemy, den Fugees und Audioslave vor und stoßen damit auf weltweites Interesse.

Am Montag, 19. August (Beginn: 20 Uhr), präsentieren Brass Against ihre außergewöhnlichen Coverversionen im Nürnberger Hirsch. Für den Abend voller Protestsongs verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 15. August um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.