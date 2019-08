Container Love Festival: Karten zu gewinnen

Open Air findet am 10. August wieder am Nürnberger Hafen statt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit einer Reihe bekannter und renommierter Acts geht das Event in Kürze über die Bühne. Für das elektronische Happening am Main-Donau-Kanal verlosen wir 10x2 Gästelistenplätze. Zwei der Gewinner erhalten darüber hinaus ein Überraschungspaket.

Gregor Tresher spielt beim Container Love Festival am 10. August in Nürnberg. © pr



Feiern auf der grünen Wiese kann jeder! Das behaupten zumindest die Veranstalter des elektronischen Festivals "Container Love" am Nürnberger Hafen. Und wer die Bilder von der Party im vorigen Jahr gesehen hat, erinnert sich an begeistert tanzende Besucher inmitten einer Containerlandschaft, Badefreudige im Containerpool oder entspannte Gesichter in organischen Paletten-Lounges und auf Autoreifen.

Am Samstag, 10. August, geht das Festival in eine neue Runde. Das nationale und internationale Line-up ist vielversprechend: Bart Skils, Gregor Tresher (Foto), Oliver Huntemann und Pappenheimer sind nur einige der Headliner. Die Kulisse dazu wird diesmal eine andere sein. Feierte man 2018 noch zwischen 5000 Containern auf freier Wiese, wird dieses Jahr direkt beim Hafenbecken neben riesigen Schiffskränen getanzt.

Auch am Format haben die Veranstalter noch einmal gefeilt und einen ganz langen 21-Stunden-Eintäger geschaffen: So kann jetzt von 12 bis 23 Uhr am Samstag im Festivalareal getanzt werden. Ein kostenloses Shuttle bringt anschließend alle, die gerne bei elektronischen Klängen weiterfeiern wollen, direkt zur Aftershow in Rakete und Hirsch, die mit der neuen Sperrzeitregelung bis 9 Uhr geplant ist. Hier wird das Motto: "1 Day - 3 Stages | 1 Night - 2 Clubs" voll erfüllt.

Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch beim Concertbüro Franken unter Tel. 09 11 /4 18 88 43 – oder bei unserem Gewinnspiel! Wir verlosen 10x2 Gästelistenplätze für "Container Love" am Nürnberger Hafenbecken 1, Kai 3. Für zwei Gewinner legen wir noch ein Überraschungspaket obendrauf.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 7. August um 9 Uhr.

