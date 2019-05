Eric Gales zu Besuch: Wir verlosen Freikarten

Blues-Musiker spielt am 22. Juni im Hirsch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der versierte Gitarrist, der seine Klampfe mit umgekehrt aufgezogenen Saiten spielt, gilt als Ausnahmekünstler des Blues. Für die anstehende Performance in Nürnberg verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Eric Gales bespielt am 22. Juni den Hirsch. © pr_by Mathieu Bitton



Eric Gales bespielt am 22. Juni den Hirsch. Foto: pr_by Mathieu Bitton



Als kleiner Junge bekommt Eric Gales von seinem älteren Bruder Eugene das Gitarrespielen beigebracht. Von Anfang an beackert Eric seine rechtshändige Sechssaitige wie ein Linkshänder und mit umgekehrt aufgespannten Saiten.

Seit den frühen Neunzigern veröffentlicht der in Memphis geborene Musiker Eric Gales Platten. Für seine Produktionen wird der US-Amerikaner bis heute von allen Seiten in den höchsten Tönen gelobt. Nicht wenige sehen in Gales den legitimen Erben von Jimi Hendrix.

Am Samstag, 22. Juni (Beginn: 20 Uhr), gastiert das Wunderkind des Blues im Nürnberger Hirsch und präsentiert dort das aktuelle Album "The Bookends". Für diesen Abend verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 20. Juni um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.