Fil Bo Riva im Z-Bau: Wir verlosen Karten

Renommierter Sänger tritt am 16. Mai auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gut ein halbes Jahr nach seinem Gastspiel bei Nürnberg.Pop kehrt der Musiker nach Franken zurück. Bei seiner Performance stellt der römische Senkrechtstarter die Tracks seines ersten Albums vor. Für diesen Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Fil Bo Riva musiziert am 16. Mai im Z-Bau. © Juliane Spaete



Wenn man über einen derartig beeindruckenden Stimmapparat verfügt, wie der in Rom zur Welt gekommene Fil Bo Riva, muss man Sänger werden und nicht etwa Produktdesigner. Stimmen wie diese müssen an die frische Luft oder besser gesagt hinters Mikro.

Gut, dass sich Fil Bo Riva nach Abitur und begonnenem Designstudium dann eben doch für die Muse, also für die Musik entschieden hat. Nur mit dem Nötigsten im Gepäck geht es auf die Straße. Gespielt wird auf Plätzen, in Fußgängerzonen. So lange, bis sich immer größere Menschentrauben um den jungen Mann bilden.

2015 darf Fil Bo Riva im Vorprogramm von AnnenMayKantereit performen. Ein Jahr später erscheint eine erste EP. Es folgen weitere Engagements in Clubs sowie auf dem Montreux Jazz Festival. Nach seiner Show auf Nürnberg.Pop kehrt der Sohn eines Römers und einer Deutschen nun nach Franken zurück.

Am Donnerstag, 16. Mai (Beginn: 20 Uhr), tritt Fil Bo Riva im Z-Bau auf. Mit dabei hat er die Songs seines Debütalbums, das den Titel "Beautiful Sadness" trägt. Für diesen Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 14. Mai um 9 Uhr.

