Flo Mega im Stereo: Gewinnen Sie Tickets

Bremer Musiker tritt am 15. Mai in Nürnberg auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Künstler, dessen Produktionen dem Soul sehr nahe stehen, kommt für einen Gig nach Franken. Für die Show im Stereo verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Flo Mega performt am 15. Mai im Stereo. © pr_by Styleheads Music



Die Freude am Rhythmus entwickelt der Musiker Flo Mega bereits im Kindesalter, indem er gerne und oft auf herumstehende Töpfe trommelt. Ein Schlagzeuger wird aus dem Jungen, der Ende der 1970er das Licht der Welt erblickt, trotzdem nicht.

Flo bevorzugt das Mikro und versucht sich im Hip-Hop. Bei Jams in seiner Heimatstadt verdient er sich erste Sporen. So dauert es nicht lange, bis er mit Freunden die ein oder andere Scheibe produziert. Eine innere Stimme führt ihn dann allerdings zum Soul. Der Sprechgesang verschwindet und es kommt eine wirklich ansehnliche Stimme zum Vorschein, die nur kurze Zeit ungehört bleibt.

So geht der Bremer eine Liaison mit den Ruffcats, einer veritablen Soulband, ein. Sie spielen Nummern ein, besteigen gemeinsam einen Tourbus. Auf einem Sublabel von Four Music darf Flo Mega letztendlich sein Debütalbum releasen.

Am Mittwoch, 15. Mai (Beginn: 20 Uhr), tritt der deutschsprachige Soulsänger im Club Stereo vors Publikum. Für diesen Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 13. Mai um 9 Uhr.

