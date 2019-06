Lime Cordiale in Nürnberg: Karten zu gewinnen

Australier gehen erstmals auf Europa-Tour und spielen am 8. Juli im Stereo - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Hinter der Kapelle stecken die Brüder Oli und Louis Leimbach. In ihrer Heimat gelten sie als die Band der Stunde. Für ihren Auftritt im Club Stereo verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Lime Cordiale performen am 8. Juli im Stereo. © pr_by Jack Shepherd



Oli und Louis Leimbach fertigen lockeren Indie-Rock an. Dank ihrer vielen Hook-Lines besitzen die Nummern der Brüder einen hohen Wiedererkennungswert. Seit der Veröffentlichung ihres Debüts "Permanent Vacation" befinden sich die zwei Musiker nahezu unentwegt auf Tour.

Aktuell reisen Lime Cordiale erstmalig durch Europa. Auf ihrem Trip durch den Kontinent legen sie unter anderem Halte in England, Belgien, Österreich und der Schweiz ein. Auch in Deutschland kann man Oli und Louis live erleben, die bei ihren Konzerten von Freunden an Schlagzeug, Keys und Gitarre Unterstützung erhalten.

Am Montag, 8. Juli (Beginn: 20 Uhr), spielt die Band im Club Stereo. Für den Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 3. Juli um 9 Uhr.

