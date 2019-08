Lisa Fitz in Roth: Wir verlosen Freikarten

Kabarettistin tritt am 18. September in der Kulturfabrik auf - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Mit der in Zürich zur Welt gekommenen Satirikerin performt eine vielfach ausgezeichnete Meisterin ihres Fachs im Rahmen des 15. Rother Kabarettherbstes. Für das Gastspiel von Lisa Fitz verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Lisa Fitz unterhält am 18. September die Besucher der Rother Kulturfabrik. © pr_by Dominic Reichenbach



Lisa Fitz unterhält am 18. September die Besucher der Rother Kulturfabrik. Foto: pr_by Dominic Reichenbach



Lisa Fitz entstammt einer weit verzweigten bayerischen Künstlerfamilie. So ist sie mit den Schauspielern Michael und Florian David Fitz verwandt. Auch mit der Autorin Ariela Bogenberger besteht eine familiäre Bande.

Demzufolge verwundert es nicht, dass die Anfang der 1950er Jahre geborene Tochter eines Schriftstellers und einer Opernsängerin ebenfalls künstlerisch aktiv wird. Seit den frühen Achtzigern bevölkert Lisa Fitz Theaterbühnen, wirkt in TV-Sendungen mit und absolviert als eine der ersten Frauen Kabarett-Auftritte.

Beim Gastspiel in Roth führt die Comedienne das aktuelle Programm "Flüsterwitz" vor. Darin nimmt Fitz wie sonst auch kein Blatt vor den Mund und bringt ihr Publikum gleichermaßen zum Lachen und Nachdenken.

Für ihren Auftritt am Mittwoch, 18. September (Beginn: 20 Uhr), verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 11. September um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.