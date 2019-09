Madrugada im E-Werk: Wir verlosen Tickets

Indie-Rock-Band gastiert am 30. September in Erlangen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Die Experten für melancholische Musik kehren nach einer mehrjährigen Schaffenspause auf die Bildfläche zurück. Für das anstehendes Konzert der Norweger im Kulturzentrum verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Madrugada spielen am 30. September im E-Werk. © pr_by Knut Aeserud



Madrugada spielen am 30. September im E-Werk. Foto: pr_by Knut Aeserud



Die Band Madrugada findet in den Neunzigern zueinander. Die Mitglieder sind Kinder der lebendigen Rockszene Norwegens und komponieren intensive, melancholische Musik, die das Laut Magazin als "Sad Rock" bezeichnet.

Mit ihrem Debütalbum können die vier Männer direkt einen großen Erfolg verbuchen. "Industrial Silence" mutiert aber nicht nur in Norwegen zum Kassenschlager, sondern auch im europäischen Ausland. Als Lohn wird die Truppe mit dem Spellemannprisen ausgezeichnet, dem norwegischen Pendant zum US-amerikanischen Grammy.

Da auch die Follow Ups von Madrugada bei Fans und Presse auf fruchtbaren Boden fallen, gelingt es den Norwegern, den Erfolg zu konservieren und ihn sogar noch weiter auszubauen. Doch der tragische Tod von Gitarrist Robert Burås im Juli 2007 verändert alles. Er läutet das Ende der Kapelle ein. Madrugada lösen sich 2008 kurz nach der Veröffentlichung des letzten Albums auf.

Zehn Jahre nach der Trennung feiert die Truppe nun ihr Comeback und gibt in ganz Europa wieder umjubelte Konzerte. Am Montag, 30. September, bespielen die Norweger (Beginn: 20 Uhr) das E-Werk. Für diesen Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 25. September um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.