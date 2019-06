Mogli in Nürnberg: Gewinnen Sie Karten

Songwriterin gastiert am 28. Juni in der Katharinenruine - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die junge Musikerin, die in einem Interview gestand, traurige Musik mache sie glücklich, tritt Ende Juni im Rahmen des St. Katharina Open Airs auf. Für das Konzert verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Mogli kommt am 27. Juni in die Katharinenruine nach Nürnberg. © pr_by Isabel Hayn



Die im Frankfurter Nordend aufgewachsene Künstlerin heißt eigentlich Selima Taibi. Ihren Spitznamen verdankt sie den Rastalocken, die sie als kleines Kind auf dem Kopf trug. Seither nennt sie jeder nur noch Mogli.

Die Leidenschaft für die Musik begleitet Mogli ebenfalls schon seit der Kindheit. Als Baby summt sie Lieder mit. Mit elf singt sie für den Kinderchor der Frankfurter Oper vor und wird genommen. Nach einem Gastspiel bei "The Voice of Germany" finanziert sie per Crowdfunding ihr erstes eigenes Album und geht mit ihrem damaligen Freund Felix Starck auf einen mehrmonatigen Roadtrip.

Ihr daraus entstandener Film "Expedition Happiness" macht beide nicht nur deutschlandweit bekannt. Inzwischen lebt Mogli in Berlin und hört, wie sie in einem Interview mit der Welt gestand, gerne traurige Musik, denn die mache sie glücklich. Es bleibt jedoch nicht nur beim Hören von Musik. Mogli hat auch viele neue Nummern geschrieben.

Am Freitag, 28. Juni (Beginn: 20 Uhr), stellt Mogli die Werke in der Katharinenruine vor. Die Performance der Tochter eines Algeriers und einer Deutschen findet im Rahmen des St. Katharina Open Airs statt.

Für diesen Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 27. Juni um 9 Uhr.

