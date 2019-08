NeoKlassik mit Hugar: Gewinnen Sie Karten

Isländisches Duo performt am 25. September im Neuen Museum - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die im Neuen Museum beheimatete Konzertreihe "across" geht in eine neue Runde. Mit dem isländischen Act Hugar stellt sich zu Beginn des Herbstes ein Duett vor, das zauberhafte Melodien entwirft. Für das Event verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Die Band Hugar tritt am 25. September bei "Across" im Neuen Museum auf. © pr



Hinter dem isländischen Namen Hugar, was in deutscher Sprache Gedanken bedeutet, stecken die zwei Multi-Instrumentalisten Bergur Þórisson and Pétur Jónsson, die bereits mit Größen wie Björk, Sigur Rós und Ólafur Arnalds zusammengearbeitet haben.

Den Musikern von Hugar gehen in ihren Werken wunderbare Klangfolgen von der Hand. Sie nutzen Streicher, Piano und Percussion, erzeugen damit grandiose Melodien und lassen damit tief in die isländische Seelenlandschaft blicken.

Am Mittwoch, 25. September, gastieren Hugar im Neuen Museum. Ihr Auftritt findet im Rahmen von "across" statt. Für die um 21 Uhr beginnende Veranstaltung verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 18. September um 9 Uhr.

