Phillip Boa im Hirsch: Gewinnen Sie Tickets

Indie-Ikone spielt am 4. Oktober in Nürnberg vor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit dem 19. Studioalbum im Tourkoffer reist der verdiente Musiker derzeit wieder einmal quer durchs ganze Land. Für Boas Gastspiel bei uns in Franken verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Phillip Boa konzertiert am 4. Oktober im Hirsch. © pr_by Bart E. Streefkerk



Der 1963 in Dortmund zur Welt gekommene Phillip Boa wollte gerade seine noch nicht in die Gänge gekommene Musikerkarriere ein für alle Mal ad acta legen, da lernt er mit Pia Lund zum einen eine herrausragende Sängerin und zum anderen die Frau seiner zukünftigen Kinder kennen.

Phillip und Pia machen gemeinsame Sache. Privat wie geschäftlich. Die Nummer "Most Boring World", die 1986 erscheint, markiert die Geburtsstunde von Phillip Boa & The Voodooclub. In dem Song vereinen sich schwülstige Melodien mit markanten Beats. Irgendwo dazwischen siedelt sich die einprägsame Stimme von Sängerin Pia an.

Da auch die Nachfolge-Veröffentlichungen wie geschnitten Brot über die Ladentheken des Landes gehen, kann Phillip Boa nicht nur ordentlich Knete machen, sondern sich obendrein über eine lukrative Anfrage aus der Industrie freuen. Ein Major nimmt die Gruppe unter Vertrag. Dadurch bei Fans aufkommende Befürchtungen vor einem radikalen Soundwechsel lösen sich spätestens mit dem Release der nächsten Scheibe in Luft auf.

Auch wenn sich Phillip hin und wieder Auszeiten gönnt, die er für Ausflüge in anderen Metiers nutzt, erscheinen bis heute beständig neue Nummern des Alternative-Königs. Sie finden nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa reichlich Anklang. Außerdem werden viele seiner schwelgerischen Indie-Tunes als Hintergrundmusik für TV-Reportagen und Dokumentationen verwendet. Einige Tracks finden sogar einen Platz im preisgekrönten BBC-Drama "Redemption".

Am Freitag, 4. Oktober (Beginn: 20 Uhr), stellen Phillip Boa und sein Voodooclub das 19. Album "Earthly Powers" im Hirsch vor. Für das Konzert verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 30. September um 9 Uhr.

