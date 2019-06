Rennfans aufgepasst: Wir verlosen Tickets für den Norisring!

Gewinnen Sie jetzt 4x2 Drei-Tages-Eintrittskarten - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Er ist legendär, ein Highlight im Kalender der DTM: Jedes Jahr zieht der Norisring am Nürnberger Zeppelinfeld Zehntausende Rennsport-Fanatiker an. Jetzt können Sie Tickets für das komplette Wochenende gewinnen!

Bald heulen wieder die Motoren! Der Norisring wirft seinen Schatten voraus. © Ralf Rödel



Die Geräuschkulisse ist ohrenbetäubend, der Geruch von verbranntem Gummi liegt in der Luft - und immer wieder schießen die Rennwagen vorbei: So oder so ähnlich fühlt sich der Norisring an. Seit Jahren ist das Rennen im Nürnberger Südosten ein Publikumsmagnet - und ein Rennen, das auch die Stars der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) lieben. Stadtkurse üben eben selbst auf erfahrene Motorsportler immer wieder ihren Reiz aus.

Bald startet der Norisring. Vom 5. bis zum 7. Juli heulen die PS-starken Motoren wieder rund um den Duztendteich auf. Für alle, die sich bereits jetzt nach der DTM sehnen, aber noch keine Tickets haben, hat nordbayern.de jetzt etwas: Wir verlosen 4x2 Wochenendtickets für den Norisring.

Wenn Sie an der Verlosung der Karten teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 26. Juni um 9 Uhr.

