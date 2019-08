Songwriter im E-Werk: Tickets für Dan Mangan zu verlosen

Kanadischer Musiker ist am 24. September zu Besuch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Macher des Kulturzentrums freuen sich, dass der Musiker bald das dritte Mal zu Gast sein wird. Bei der anstehenden Show hat Dan Mangan ein neues Album im Gepäck. Wir verlosen für den Abend 2x2 Gästelistenplätze.

Dan Mangan performt am 24. September im E-Werk. © pr



Dan Mangan performt am 24. September im E-Werk. Foto: pr



Dank ihrer Eltern geraten der 1983 in Vancouver zur Welt gekommene Dan Mangan und seine Geschwister schon früh in Kontakt mit der Musik. Sie werden von Mutter und Vater dazu animiert, zahlreiche Instrumente zu erlernen.

Klein Dan findet vor allem am Piano- und Gitarrenspiel großen Gefallen. Mit 16 hebt er seine erste Band aus der Taufe und tritt mit ihr unter anderem in Einkaufszentren auf. Während der Studientzeit entdeckt Mangan das Singer-Songwritertum für sich. 2003 erscheint seine erste EP, zwei Jahre später das Debütalbum.

Im letzten November hat Dan Mangan die fünfte Langspielplatte releast. Auf "More or Less" finden sich sowohl Stücke, die lediglich mit Piano und Gitarre instrumentiert sind, als auch Songs, in denen prächtige Synths und ein großer Chor erklingen.

Am Dienstag, 24. September (Beginn: 20 Uhr), stellt der Kanadier all seine Werke im Erlanger E-Werk vor. Für das Konzert verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 17. September um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.