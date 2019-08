Theodor Shitstorm im Stereo: Karten zu gewinnen

Indie-Pop-Duett kommt am 16. September nach Nürnberg - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Filmemacher Dietrich Brüggemann und Songwriterin Desiree Klaeukens stecken hinter dem Projekt Theodor Shitstorm. Für ihren Auftritt in der Klaragasse verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Theodor Shitstorm gastieren am 16. September im Stereo. © pr



Theodor Shitstorm gastieren am 16. September im Stereo. Foto: pr



Dass Regisseur Dietrich Brüggemann einmal zum Mikro greifen und Teil eines musikalischen Duos wird, war nicht unbedingt abzusehen. Doch das Aufeinandertreffen mit der aus Duisburg stammenden Sängerin und Songwriterin Desiree Klaeukens, die Brüggemann für zwei seiner Filme besetzt, kitzelt offenbar die Muse in ihm.

Der Filmemacher entdeckt gewisse Begabungen in sich und findet großen Gefallen am Gesang. Die Freude darüber teilt er mit der neu gewonnenen Freundin. So steht wenig später dann auch der Beschluss, ein offizielles Projekt ins Leben zu rufen. Theodor Shitstorm erblickt das Licht der Welt.

In einer heißen Wohnung in Belgrad entstehen im Sommer 2017 unter Zuhilfenahme von Laptop, Gitarre, Mikro und unzähliger Kabel mehrere Hymnen auf den Rock’n’Roll und den erweiterten Kunstbegriff, Klagelieder über die alte Tante BRD, absurde Schuldzuweisungen, Balladen für die Autobahn und zweistimmige Ratgeber für alle Lebenslagen.

Nun kommen Theodor Shitstorm nach Nürnberg. Abermals haben sie diverse Gerätschaften im Schlepptau und darüber hinaus eine ganze Latte alter und neuer Lieder, die unbedingt gehört werden müssen.

Für die am Montag, 16. September, um 20 Uhr beginnende Veranstaltung verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 10. September um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.